Mindestens ein Jungstar wird dabei ersetzt werden müssen. Der deutsche Nachwuchsnationalspieler Kayil will in die NBA, in dieser Woche ist der 20-Jährige beim Draft der besten Liga der Welt dabei. Nach der Partynacht in Berlin stand für den Berliner schon der Flug nach New York an. "Wir wussten alle, es ist das letzte Spiel für uns alle in dieser Konstellation. Wir wollten einfach nur Spaß haben, es genießen, das letzte Mal noch mal", sagte er.

Bayern-Coach Pesic mit verbaler Abrechnung zum Karriereende

Von Genuss waren die Bayern weit entfernt - und Trainer Pesic deutete an, dass das nicht erst am Sonntagabend so war. Nach seinem letzten Spiel vor der Basketball-Rente deutete er atmosphärische Spannungen an. "Mir ist es nie gelungen, aus diesen Spielern ein Team zu bilden", sagte der 76-Jährige.

Im Dezember hatte er überraschend die Münchner noch mal übernommen und schnell gemerkt, dass ihm das Auftreten mancher Profis nicht gefiel. "Einige Sachen erlaube ich nicht", sagte er, ohne zu präzisieren, was genau er meinte. "Ich will nicht sagen, dass die Spieler keine Profis sind, das ist nicht der Fall", sagte der Serbe, ehe er ergänzte: "Aber die Mannschaft steht über allem." Das galt bei Alba noch viel mehr - und wurde mit dem Titel belohnt.