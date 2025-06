Ulmer leisten sich zu viele Fehler

"Das war ein großer Sieg für uns", sagte Napier, der 15 Punkte zum überraschend klaren 67:53 (32:32) der Münchner in Spiel vier beigesteuert hatte. Drei Tage nach ihrer dramatischen Heimniederlage waren die Bayern im Hexenkessel in Neu-Ulm zum Siegen verdammt - und zeigten eine bemerkenswerte Reaktion. "Die Serie ist verdammt eng. Wir haben großartige Defense gespielt und hatten gute Läufe", erklärte Napier am Dyn-Mikrofon.