Basketball-Bundesliga: Bayerns Basketballer greifen nach zweitem Sieg in Finalserie

München - Die Basketballer des FC Bayern München wollen im zweiten Spiel gegen Alba Berlin ihre Führung in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft ausbauen. Der Titelverteidiger aus München und der Ex-Champion aus Berlin treffen heute (15.30 Uhr/Dyn) erneut im Münchner SAP Garden aufeinander. Beim 102:94-Heimerfolg konnte der FC Bayern das erste Duell nach einem Offensivspektakel für sich entscheiden.