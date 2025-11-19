Basketball-Bundesliga: Aufsteiger Jena siegt beim Spitzenreiter

Die Gäste verloren Anfang des zweiten Viertels zunächst ihren Spielfaden. Trier zog von 26:24 (10.) auf 43:34 (16.) davon. Doch bis zur Pause kämpften sich die Jenaer wieder auf zwei Punkte heran und legten im dritten Viertel den Grundstein zum Sieg. Mit einem 15:2-Lauf auf 69:56 (24.) zog der Neuling davon und baute seinen Vorsprung bis zur 32. Minute auf 84:66 aus.