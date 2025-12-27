 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Aufholjagd bleibt ohne Erfolg: Jena verliert in Ludwigsburg

Basketball-Bundesliga Aufholjagd bleibt ohne Erfolg: Jena verliert in Ludwigsburg

Jena kassiert in Ludwigsburg die vierte Niederlage in Serie. Die Thüringer verschlafen die erste Halbzeit.

Basketball-Bundesliga: Aufholjagd bleibt ohne Erfolg: Jena verliert in Ludwigsburg
1
Trainer Björn Harmsen kassiert mit Jena in Ludwigsburg die vierte Niederlage in Folge. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Ludwigsburg - Die Bundesliga-Basketballer von Science City Jena haben die vierte Niederlage in Serie hinnehmen müssen und geraten immer mehr in Abstiegsnot. Der Aufsteiger verlor sein Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 82:89 (29:45). Für die Gastgeber, die nach drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnten, erzielte Traveon Buchanan (26) die meisten Punkte. Für die Thüringer trafen nur Eric Washington (27), Keith Braxton Junior (17) und Tavian Dunn-Martin (10) zweistellig.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Gäste hatten in den ersten beiden Vierteln große Probleme und konnten nur bis zum 11:11 (6.) mithalten. Dann zogen die Ludwigsburger über 27:14 (9.) auf 49:29 (22.) davon. In dieser Phase konnten die Jenaer nur einen ihrer 13 Versuche von jenseits der Dreierlinie erfolgreich verwandeln. 

Die Gäste steckten jedoch nicht auf und schafften nach einer überragenden Aufholjagd den 82:82-Ausgleich (39.) Doch mit sieben Punkten in Serie entschieden die Gastgeber die Partie.