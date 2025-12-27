Ludwigsburg - Die Bundesliga-Basketballer von Science City Jena haben die vierte Niederlage in Serie hinnehmen müssen und geraten immer mehr in Abstiegsnot. Der Aufsteiger verlor sein Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 82:89 (29:45). Für die Gastgeber, die nach drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnten, erzielte Traveon Buchanan (26) die meisten Punkte. Für die Thüringer trafen nur Eric Washington (27), Keith Braxton Junior (17) und Tavian Dunn-Martin (10) zweistellig.