Basketball-Bundesliga Alba Berlin deklassiert Bamberg und steht im Finale

Berlin - Alba Berlin steht dank eines deutlichen Sieges gegen die Bamberg Baskets im Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Berliner gewannen unter den Augen der NBA-Stars Franz und Moritz Wagner am Dienstagabend vor 8861 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle das entscheidende Halbfinalspiel gegen Bamberg Baskets mit 97:66 (52:26). Damit gewinnt Alba die Best-of-Five-Serie mit 3:2 und trifft ab Freitag im Finale auf Titelverteidiger FC Bayern München. Bester Berliner Werfer war Michael Rataj mit 16 Punkten. Bei Bamberg kam Ibi Watson ebenfalls auf 16.