Dass Bamberg den begehrten Trainer nicht halten können würde, war den Verantwortlichen lange klar. Doch Gavels Vorstoß mit einem juristischen Winkelzug ärgert Stoschek und Geschäftsführer Philipp Höhne richtig. Es droht nun gar eine Auseinandersetzung vor Gericht.

"Er ist der, der den Vertrag bricht. Er ist der, der mit der Spitzfindigkeit kommt, die ihm zugetragen wurde, dass die digitale Unterschrift mangels Bestätigung nicht gilt, und hat uns die Kündigung vorgelegt", sagte der langjährige Geldgeber über Gavel.

Keine Schlichtung mit Hoeneß

Für den Trainer, der in Bamberg ob seiner Vita als Ex-Profi und Trainer sportlich verehrt wird, steht neben der ungeklärten Vertragslage auch der gute Ruf auf dem Spiel. Stoschek lobte zwar die Gesprächsatmosphäre mit Bayern-Präsident Hainer. "Nur in der Sache hat er sich keinen Millimeter bewegt", sagte der Franke.

Auch sein Versuch, die Sache über seinen alten Freund und Bayern-Patron Uli Hoeneß zu regeln, scheiterte demnach. Seinen Ausstieg als kausale Folge der Gavel-Thematik begründete Stoschek so: "Ich habe mein Herzblut verloren, mit dem ich über so viele Jahre den Basketball begleitet habe."

Bamberg hat mit Trainer Gavel eine überragende Saison hinter sich - neben dem unerwarteten Pokaltitel erreichte der Außenseiter das Halbfinale der Playoffs und schied erst nach fünf Spielen gegen Alba Berlin aus. Deshalb fordern die Hauptstädter nun den FC Bayern heraus. Doch das geriet in den vergangenen Stunden ziemlich zur Nebensache.