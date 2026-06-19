Eigentlich gilt beim DBB die Regelung, dass ein Bundestrainer nicht parallel einen Club trainieren darf. Bei Mumbrús Vorgänger Gordon Herbert hatte der DBB nach den Olympischen Spielen 2024 dem Weltmeister-Coach eine Doppelfunktion untersagt. Herbert zog es damals zum Bundesligisten FC Bayern München. "Er wird uns auch weiterhin mit großer Begeisterung und mit vollem Einsatz als Bundestrainer zur Verfügung stehen. Gemeinsam gibt es noch viele Ziele", betonte Weiss mit Blick auf die jetzige Ausnahme für Mumbrú.