Bologna - Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú wird in der kommenden Saison gleichzeitig auch Coach des italienischen Euroleague-Clubs Virtus Bologna werden. "Wir haben uns im DBB intensiv beraten, sehr gute Gespräche mit Álex und mit Virtus Bologna geführt und sind zu der Entscheidung gekommen, ihm diese Doppelfunktion zu ermöglichen", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes. "Für Bundestrainer Mumbrú hat die Nationalmannschaft weiterhin eine herausragende Bedeutung, für ihn sind die kommenden Qualifikationsfenster sehr wichtig."