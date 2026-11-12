Salt Lake City - Welt- und Europameister Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der NBA mit einer Gala zum Auswärtssieg bei den Utah Jazz geführt. Der deutsche Basketball-Star stellte beim 123:106 in Salt Lake City mit 38 Punkten seine Karrierebestleistung ein und ging mit acht Rebounds auch bei der Arbeit unter den Körben für sein Team voran. Es war der zweite Erfolg innerhalb von 24 Stunden für die ersatzgeschwächten Magic, die erst in der Nacht auf Mittwoch in Sacramento eine Serie von vier Niederlagen beendet hatten.