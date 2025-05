WM der Frauen 2026 in Berlin

Deutschland war einer der vier Gastgeber bei der coronabedingt um ein Jahr verschobenen Europameisterschaft 2022. Damals fand eine Vorrundengruppe in Köln sowie die komplette Endrunde ab dem Achtelfinale in Berlin statt. In diesem Jahr steigt die Frauen-EM teilweise in Hamburg, wo die deutschen Basketballerinnen ihre Vorrunde absolvieren. Die Basketball-WM der Frauen 2026 findet komplett in Berlin statt.