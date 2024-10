Basketball "Bedeutet alles": LeBron James und Sohn schreiben Geschichte

Als das James-Duo nach einer Auszeit im zweiten Viertel gemeinsam auf das Feld gekommen war, jubelten die Fans in der Acrisure Arena. Am Ende standen für den Vater 19 Punkte in 16 Spielminuten zu Buche, der Sohn blieb in 13 Minuten ohne Zähler.

Sohn erlitt im Sommer 2023 einen Herzstillstand

Angesichts dessen, dass Bronny infolge eines angeborenen Herzfehlers im Sommer 2023 einen Herzstillstand erlitten hatte, ist es aber ohnehin schon bemerkenswert, dass er es so schnell in den Profibereich geschafft hat. "Es spricht für die Arbeit, die Bronny investiert hat, um an diesen Punkt zu gelangen", sagte Lakers-Coach J.J. Redick. Und für die Fürsorge der Eltern. Bronny sei "ein toller Junge". Es sei "eine Freude, in seiner Nähe zu sein".

Vater James verspürt diese Freude bei jedem gemeinsamen Training, wie er berichtete. Bronny und er würden sich gegenseitig antreiben, meinte er. "Ich habe das Gefühl, dass es mich zu einem stärkeren Menschen gemacht hat", sagte wiederum Bronny über den Vater. Ein größeres Kompliment kann es selbst für den 20-fachen NBA-All-Star kaum geben.