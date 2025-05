Pesic geht zum Jahresende - wie lange bleibt Herbert?

Herbert führt mit den Bayern die Tabelle der Bundesliga an und hat in den am 17. Mai beginnenden Playoffs gute Chancen auf den Meistertitel. In der Euroleague waren die Münchner zuletzt in den Play-In-Spielen daran gescheitert, das Viertelfinale zu erreichen. Auch den Gewinn des DBB-Pokals verpasste Herbert in seiner ersten Saison beim Topteam von der Isar.