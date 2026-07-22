"Fakt ist, die NBA sagt permanent, dass sie den FC Bayern dabeihaben will. Wir sagen auch, wann immer wir gefragt werden, dass wir natürlich Interesse haben, als Basketballclub, als die deutsche Referenz, als München, als Basketballstadt, dass wir dabei sein wollen. Aber die gesamten Rahmenbedingungen müssen auch stimmen", sagte Hainer. Die Ausgabe einer Franchisegebühr müsse sich auch irgendwann auszahlen.