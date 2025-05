Basketball: Bayern-Coach Herbert wird 2026 Kanadas Nationaltrainer

Die Kanadier teilten keine Vertragslaufzeit mit, wohl aber, dass der Trainer das Team zur WM 2027 und zu Olympia 2028 führen soll. Herbert spielte in den 80er Jahren für die kanadische Auswahl, später saß er dann auch auf der Trainerbank der Nationalmannschaft. In Deutschland war vor den Bayern schon Coach in Würzburg, Frankfurt und Berlin.