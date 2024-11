Edwards wieder überragend

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst weiter nichts an der Münchner Überlegenheit. Doch im Schlussviertel gerieten die Bayern plötzlich in Foulprobleme, der konstant zweistellige Vorsprung schmolz dahin. Kaunas kam bis auf einen Zähler heran (67:68), doch der deutsche Meister behielt die Nerven und hatte in Carsen Edwards den überragenden Spieler in seinen Reihen. Der Amerikaner kam auf 24 Punkte und war an allen entscheidenden Szenen beteiligt.