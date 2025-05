Bamberg (dpa/lby) - Bundesligist Bamberg Baskets hat Power Forward Daniel Keppeler (28) als ersten Neuzugang verpflichtet. Der gebürtige Nürnberger lief in der vergangenen Saison in der Pro A, der zweithöchsten Liga im Basketball in Deutschland, für Crailsheim auf. Keppeler unterschrieb in Bamberg laut Mitteilung einen Zweijahresvertrag.