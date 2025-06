New York - Die Ulmer Basketballer Noa Essengue (18) und Ben Saraf (19) werden zukünftig in der NBA spielen. Der Franzose Essengue wurde beim Draft in New York City von den Chicago Bulls, dem Ex-Club von Legende Michael Jordan, an zwölfter Stelle ausgewählt. Für Israeli Saraf geht es zu den Brooklyn Nets, die sich an 26. Stelle für ihn entschieden. Mit der Auswahl in der ersten Runde sind garantierte Verträge in der besten Basketball-Liga der Welt verbunden.