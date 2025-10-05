Basketball: Aufsteiger Jena verliert erstes Bundesliga-Heimspiel

Der Außenseiter konnte den Berlinern nur in den ersten sechs Minuten Paroli bieten. Dann zog der Ex-Meister mit einem 11:0-Lauf von 10:10 (6.) auf 21:10 davon. Mitte des dritten Viertels kam Jena noch einmal auf 51:56 heran. Aber Alba hatte die passende Antwort und setzte sich wieder ab. Zu Beginn des letzten Viertels waren die Gäste bis auf 80:56 davongeeilt. Damit war die Partie vorzeitig entschieden, zumal die Berliner von ihrer starken Trefferquote aus der Distanz profitierten. 14 der 31 Dreierversuche landeten im Jenaer Korb.