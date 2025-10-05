Jena - Für Aufsteiger Science City Jena ist die Heimpremiere in der Basketball-Bundesliga misslungen. Die Thüringer verloren nach dem 87:83-Auftakterfolg in Heidelberg gegen Alba Berlin deutlich mit 78:97 (40:49). Den größten Anteil am Erfolg des Favoriten aus der Hauptstadt hatten Malte Delow (20), Justin Bean (15) und J’wan Roberts (13). Für Jena erzielten Great Osobor (15), Eric Washington (14), Joe Wieskamp (12) und Tavian Dunn-Martin (11) die meisten Punkte.
Basketball Aufsteiger Jena verliert erstes Bundesliga-Heimspiel
dpa 05.10.2025 - 19:18 Uhr