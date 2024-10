Berlin - Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie sind die Basketballer von Alba Berlin zurück in der Erfolgsspur. Der Hauptstadt-Club siegte in der Bundesliga daheim vor 8.087 Zuschauern gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 65:61. Für den Vizemeister war es erst der zweite Sieg im fünften Ligaspiel. Bester Berliner Werfer war Will McDowell-White mit 13 Punkten.