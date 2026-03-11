"Ein historischer Moment"

"Wilt, ich, dann Kobe. Das klingt verrückt", sagte Adebayo und konnte selbst kaum glauben, was ihm da gelungen war. Der 28-Jährige hatte Tränen in den Augen, als er nach der Partie seine Mutter umarmte, die den Auftritt ihres Sohnes in der Halle verfolgt hatte. "Ich hätte nicht gedacht, dass es die 83 werden würde", sagte Adebayo: "Dieser Moment ist surreal. Es zu Hause vor meiner Mutter, vor meinen Leuten, vor den heimischen Fans zu schaffen, das ist ein historischer Moment, der für immer in Erinnerung bleiben wird."