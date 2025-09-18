Basilika Sagrada Familia Kreuz aus Deutschland auf der Sagrada Familia vor Vollendung

Barcelona - Das in Deutschland hergestellte riesige Kreuz für den Hauptturm der weltberühmten Basilika Sagrada Familia in Barcelona wird in den nächsten Monaten Stück für Stück installiert. Die offizielle Einweihung sei für den 10. Juni nächsten Jahres geplant, dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí sagte der heutige leitende Architekt Jordi Faulí. Für die Öffentlichkeit wird das fast 100 Tonnen schwere Kreuz aus Stahl und Glas voraussichtlich ab 2027 zugänglich sein und dann einen atemberaubenden Rundblick über die Mittelmeermetropole erlauben.