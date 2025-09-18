Basilika Sagrada Familia Kreuz aus Deutschland auf der Sagrada Familia vor Vollendung

Bau wurde nur durch Spenden und Eintrittsgelder finanziert

Mit der Montage des Kreuzes nähert sich die Basilika dem Ende einer langen Baugeschichte. Fertig ist sie aber dann immer noch nicht. "In etwa zehn Jahren könnte es so weit sein. Wenn alles gutgeht", sagt Xavier Martínez, der Leiter der Bauabteilung. Das wären dann mehr als 150 Jahre Bauzeit. Sehr lange, aber im Vergleich zu berühmten anderen Großkirchen wie dem Ulmer Münster immer noch recht schnell. Dort war die Grundsteinlegung für die gotische Kirche 1377. Vollendet wurde der eindrucksvolle Bau 1890 - nach 513 Jahren.