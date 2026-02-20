Basilika in Barcelona Deutsches Kreuz auf Sagrada Família ist fertig

Dann spätestens soll auch die sogenannte Glorienfassade an der Südseite mit dem künftigen Haupteingang fertig sein. Das wären dann mehr als 150 Jahre Bauzeit. Sehr lange, aber im Vergleich zu berühmten anderen Großkirchen wie dem Ulmer Münster immer noch recht schnell. Dort war die Grundsteinlegung für die gotische Kirche 1377. Vollendet wurde der eindrucksvolle Bau 1890 - nach 513 Jahren.