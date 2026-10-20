St. Petersburg - In der World Series der Major League Baseball kommt es zu einer Premiere. Weder die Tampa Bay Rays noch die Milwaukee Brewers haben jemals den Titel in der besten Baseball-Liga gewonnen. Die Brewers hatten sich gegen die Los Angeles Dodgers bereits den Final-Einzug gesichert, am Montag (Ortszeit) zogen die Rays mit einem 7:3 gegen die Cleveland Guardians nach und entschieden die Halbfinal-Serie im sechsten Spiel für sich.