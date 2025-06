Ramsau b. Berchtesgaden - Abgehoben! Überraschend früh hat das erste der beiden in diesem Jahr ausgewilderten Bartgeier-Weibchen den ersten Flug absolviert. Am Donnerstag startete die 107 Tage alte Generl ihren Jungfernflug, wie der Naturschutzverband LBV und der Nationalpark Berchtesgaden berichten. Normalerweise heben sich die Vögel laut dem LBV-Experten Toni Wegscheider erst etwa nach 120 Tagen in die Lüfte.