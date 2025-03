Mit Philipp Schiele war in der jüngsten Zusammenkunft des Ortsteilrates Langewiesen der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ilmenau zu Gast. Zum einen wollte er sich als Ansprechpartner entsprechend seiner ehrenamtlichen Aufgaben vorstellen, zum anderen interessierte es ihn, wo in Langewiesen der sprichwörtliche „Schuh drückt“ und womöglich seine Kompetenz in Sachen Beratung oder Unterstützung gefragt ist.