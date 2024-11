Auch bei der Münchner S-Bahn gibt es Luft nach oben

Mangelnde Barrierefreiheit ist in Bayern aber nicht nur auf dem Land, sondern auch in Großstädten teils ein Problem. So ist laut Bahn aktuell etwa jede sechste Station der Münchner S-Bahn nicht stufenfrei erreichbar (24 von 150). Für 15 weitere Stationen sei mindestens mit der Planung für einen barrierefreien Umbau begonnen worden, sagte eine Bahnsprecherin.