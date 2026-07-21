Berlin - Der Behindertenbeauftragte des Bundes beklagt mitunter hohe Hürden bei Reisen von Menschen mit körperlichen Einschränkungen. "Vielerorts funktionieren die Aufzüge oft wochenlang nicht, gerade in ländlichen Gebieten gibt es bei Bushaltestellen noch immer Stufen und enge Flächen", sagte Jürgen Dusel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Für den öffentlichen Personennahverkehr seien Länder und Kommunen verantwortlich. "Sie waren eigentlich durch das Personenbeförderungsgesetz schon bis 2022 zu einer vollständigen Umsetzung der Barrierefreiheit verpflichtet - das wurde nicht erfüllt."