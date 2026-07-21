Nach Einschätzung des Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung hat ebenso die Deutsche Bahn - hierbei sei der Bund zuständig - "noch immer ein großes Qualitätsproblem, auch in der Barrierefreiheit". Menschen im Rollstuhl könnten nicht spontan reisen, weil sie Fahrten immer noch mindestens einen Tag im Voraus anmelden müssten. "Deshalb sind sie auf den Mobilitätsservice angewiesen, doch der wird an vielen Bahnhöfen nur bis 22.00 Uhr angeboten, an manchen sogar nur bis 20.00 Uhr - wenn dann ein Zug Verspätung hat, kann es eng werden", sagte Dusel.