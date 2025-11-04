Barrierefreiheit: Aufzüge und Rolltreppen an Bayerns Bahnhöfen fallen oft aus

München (dpa/lby) - Mehr als die Hälfte der Aufzüge an Bayerns Bahnhöfen waren in diesem Jahr für mindestens einen Tag außer Betrieb. Dies geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Münchner Bundestagsabgeordneten Nicole Gohlke (Die Linke) hervor. Daneben sei im Jahr 2025 fast jede Rolltreppe an einer bayerischen Bahnstation schon einmal für einen Tag oder länger gestört gewesen, heißt es in der Antwort, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte die Mediengruppe Bayern berichtet.