Acht Mitarbeiter der Werkstatt des Marienstifts Arnstadt, zwei engagierte Frauen vom Verein Kultwerk inklusiv erarbeiteten gemeinsam im Rahmen eines zweijährigen geförderten Projektes einen inklusiven Stadtplan, daraus folgend gibt es inzwischen auch barrierearme Stadtrundgänge – ein thüringenweit einmaliges Projekt. Der besondere Plan war in Erstauflage so gefragt, dass der Ilm-Kreis über die Wirtschaftsförderung eine nun zweite Auflage von 2000 Stück auf den Weg brachte und mit 1500 Euro den Neudruck finanzierte. Die Neuauflage wurde am Dienstagvormittag symbolisch von den Machern an die Landrätin übergeben.