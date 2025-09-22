Barockschloss "Höchste Zeit" - Sanierung von Schloss Heidecksburg startet

Rudolstadt (dpa/th) - Feuchtigkeit hat auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt schon größere Schäden hinterlassen. Die Dachdeckung sei undicht und die darunterliegende Holzkonstruktion stark beschädigt, hieß es kurz vor dem Start der anstehenden Sanierung. Auch im Innenbereich seien Wasserflecken an der Decke und Versalzungen an den Wänden erkennbar. "Es ist also höchste Zeit", sagte Baureferentin Carolin Schart. Die einstige Residenz der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden.