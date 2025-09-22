Barockschloss "Höchste Zeit" - Sanierung von Schloss Heidecksburg startet

Arbeiten bei laufendem Betrieb

Die Bauarbeiten erfolgen bei laufendem Museumsbetrieb, führen aber zu Einschränkungen für Besucher. So sind mit der Schließung des Westflügels den Angaben nach die Festräume dann nicht mehr zugänglich. Der prächtige große Rokokofestsaal ist laut dem Museum ab dem 7. Oktober bis voraussichtlich Ende 2028 nicht mehr zu besichtigen. Die übrigen Bereiche des Landesmuseums mit der Porzellangalerie, den Räumen im Südflügel und dem "Rococo en miniature" bleiben aber während der mehrjährigen Bauarbeiten geöffnet.