So werde das Musikfest am kommenden Freitag mit der Konzert-Uraufführung des Auftragswerks "Tiefhoffnungsblau" von Annette Schlünz und Ulrike Schuster in der St. Marienkirche Weißenfels eröffnet, hieß es. Weitere Festivalorte sind Bad Köstritz, Gera, Dresden und Zeitz. Neben Konzerten gibt es zudem Ausstellungen, Führungen, musikalische Gottesdienste und Vespern. Zum Abschluss des Musikfestes wird wieder der Internationale Heinrich-Schütz-Preis verliehen, der in diesem Jahr an die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold geht.