Vor allem psychische Erkrankungen, Rückenleiden und Atemwegsinfekte sorgen für hohe Ausfallzeiten. Zwar haben sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 2025 etwas seltener krankschreiben lassen als im Vorjahr. Nach Daten der Krankenkasse Barmer sank die durchschnittliche Zahl der Fehltage je Beschäftigten von 27 auf 26,2 Tage. Im Vergleich zu anderen Regionen bleibt der Krankenstand jedoch hoch: Während Beschäftigte in Thüringen durchschnittlich auf 24,8 Fehltage kamen, lag der Bundesdurchschnitt bei 22 Tagen.