Bargeldloses Bezahlen Girocard kommt als Bezahlalternative in Händler-Apps

Teurer werden soll die Girocard mit den neuen Funktionen nicht: "Wir wollen die Kosteneffizienz auch mit den neuen Funktionen beibehalten", sagt Kirsch. Abgeschafft werden sollen die Plastikkarten trotz des Trends zur Digitalisierung vorerst auch nicht: "Die physische Karte bleibt bis auf weiteres. Es gibt aber theoretisch die Möglichkeit, rein auf digitale Karten zu gehen, sofern die Karteninhaber dies wollen", sagt Produktentwickler Kirsch. "Ich weiß nicht, ob wir in 20 Jahren noch physische Karten haben, aber Stand jetzt haben wir sie."