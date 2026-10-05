Die Stadt Brotterode-Trusetal mit ihren rund 5400 Einwohnern hat wieder ein Stück Infrastruktur verloren. Die Brotteroder Sparkassenkunden haben im September letztmals das lokale Selbstbedienungsterminal nutzen, ihre Kontoauszüge drucken können. Kurz vor Monatsende hat das Geldhaus den mit entsprechenden Funktionen ausgestatteten Automaten im so genannten Würfel in der Liebensteiner Straße außer Dienst gestellt.