Neben Möbeln werden auch kleine Dinge des Alltags versteigert. Bardot selbst nannte diesen persönlichen Krimskrams ihre "Merdouilles": Schatullen, Dosen, Ablageschälchen, Wecker, kleine Tischuhren, Feuerzeuge, Aschenbecher. Sie hing an Erinnerungen, bewahrte die Geschenke ihrer Fans auf, ebenso viele Dinge von ihrer Mutter und Großmutter.

Die 285 Gegenstände erzählen von einem "zweiten Leben", wie Ghyslaine Calmels, Generaldirektorin der Fondation Brigitte Bardot, es nennt. Von einem privaten Leben, das sich weniger durch Glamour als durch Einfachheit und persönliche Erinnerungen auszeichnet - und das auch in ihrer Garderobe sichtbar wird: viel Schwarz, wenig Bling-Bling, nur wenige Outfits für öffentliche Auftritte.

Was ist eine Erinnerung wert?

Die Schätzwerte reichen von 20 bis 10.000 Euro, die meisten Stücke liegen bei weniger als 100 Euro. Doch was auf dem Papier wenig wert ist, kann bei einer Auktion schnell teurer werden - schließlich geht es nicht nur um einen Aschenbecher, eine Schatulle oder einen Stoffhund. "Es geht um ein Stück Erinnerung an Brigitte Bardot", sagt Alexandre Millon, der die Auktion organisiert.