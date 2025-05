Mario Stobbe scheint ein Mensch zu sein, der nicht vergessen hat, was das heißt. Großes Herz, großes Geschäft, könnte man meinen. Jedenfalls will er seine zweite Frühlingsmesse in und vor „Marios Angelstube“ zu einem großen Familienfest machen. Dazu hat er sich allerlei Gäste aus ganz Deutschland eingeladen und sich die große Suche nach einem bestimmten Köder ausgedacht. „Wer findet den goldenen Wobbler“, ist auf mehreren DIN-A4-Blättern in dem 450 Quadratmeter großen Laden auf zwei Ebenen in Barchfeld – für alles, was das Anglerherz begehrt – zu lesen. Drei goldene Wobbler sind am 3. Mai versteckt. Wer einen, zwei oder drei findet, den will Mario Stobbe entsprechend beschenken.