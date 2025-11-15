Um Jugendliche frühzeitig und praxisnah an berufliche Möglichkeiten in ihrer Heimatregion heranzuführen, organisierte die IHK Erfurt in dieser Woche einen Projekttag für zwei achte Klassen der Regelschule „Erste Stadtschule“ in Bad Salzungen. Insgesamt nahmen 52 Schülerinnen und Schüler teil, die fünf Unternehmen im Wartburgkreis besuchten und durch praktische Einblicke wertvolle Eindrücke in verschiedene Ausbildungsberufe und Tätigkeitsfelder sammelten. Der Aktionstag ist Teil des Projekts „Praxiskoordinatoren“, das junge Menschen gezielt bei ihrer Berufsorientierung unterstützt und Perspektiven auf regionale Karrierewege eröffnet.