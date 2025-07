1969 hatte der Barchfelder Jugendliche Klaus Schmidt an der Vogelschutzwarte in Seebach einen Kurzlehrgang über Vogelberingung absolviert und die anschließende Prüfung bestanden. Seit dieser Zeit hat der Freizeitornithologe mit zahlreichen Helfern der lokalem Naturschutzgruppen viele Vögel beringt. Sein Augenmerk richtete von Anfang an auf die Erforschung der Weißstörche. Ihr Vorkommen war damals sehr kritisch und stand kurz vor dem Aussterben. Nun konnte im Juni 2025 der 1000. Jungstorch mit Ringen der Vogelwarte Hiddensee gekennzeichnet werde. Eine ungewöhnliche Bestandsentwicklung, die man vor 55 Jahren nicht erahnen konnte.