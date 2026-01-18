Die Bad Salzunger Polizei hat vermutlich einen Einbruch in Barchfeld verhindert. In der Nacht zum Sonntag bemerkten Polizisten auf einer Streifenfahrt oberhalb des Gewerbegebietes „Am Eisberg“ in Barchfeld gegen 00.30 Uhr auf einem Feld drei Personen und einen blauen VW LT 28 mit polnischem Kennzeichen. Die Männer flüchteten zunächst, konnten aber später in Gumpelstadt gestellt werden. Es handelte sich um drei junge Männer rumänischer Abstammung. Sie mussten mit zur Dienststelle und wurden dort erkennungsdienstlich behandelt. In dem Fahrzeug wurde Tatwerkzeug sichergestellt, das man für Einbruchshandlungen verwenden kann, heißt es im Polizeibericht vom Sonntag.