Der Gemeinderat von Barchfeld-Immelborn hat den Haushalt 2026 beschlossen – einstimmig und ohne Diskussionen. Vorangegangen waren Sitzungen von Ausschüssen und Gemeinderat, in denen sich über die wichtigsten Kennziffern geeinigt wurde. „Wir haben es einigermaßen hinbekommen“, befand Udo Willing (Bürger für Vernunft). Bernd Otto (SPD) betonte: „Es wird nie allem Rechnung getragen, aber wir haben es lange genug diskutiert.“ Ein solcher Plan sei immer „ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel“, betonte er. Das bedeute auch, dass sich Dinge zum Positiven wenden könnten.