Im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Barchfeld-Immelborn wurden richtungsweisende Entscheidungen forciert. Ein zentrales Thema der Sitzung war die Transformation der Infrastruktur an den Kiesseen. Ziel ist es, die hiesige Wirtschafts- und Tourismusstruktur durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) massiv zu stärken. Da das Projekt technisch und bürokratisch hochkomplex ist, setzt die Gemeinde nun auf professionelle Unterstützung von außen.