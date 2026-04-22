Im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Barchfeld-Immelborn wurden richtungsweisende Entscheidungen forciert. Ein zentrales Thema der Sitzung war die Transformation der Infrastruktur an den Kiesseen. Ziel ist es, die hiesige Wirtschafts- und Tourismusstruktur durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) massiv zu stärken. Da das Projekt technisch und bürokratisch hochkomplex ist, setzt die Gemeinde nun auf professionelle Unterstützung von außen.
Barchfeld-Immelborn Suhler Firma steuert Badesee-Vorhaben
Tobias Merk 22.04.2026 - 16:00 Uhr