Immer wieder hätten sich Busfahrer des Verkehrsunternehmens „Wartburgmobil“ beschwert, dass ihre Fahrzeuge auf dem Weg zur Barchfelder Grundschule beim Abbiegen in den Neuen Weg von parkenden Autos behindert würden, berichtete Bürgermeister Ralph Groß (CDU) im Gemeinderat von Barchfeld-Immelborn. „Da müssen wir reagieren“, befand das Gemeindeoberhaupt. Daher habe die Verwaltung zwei Varianten erarbeitet, wie das Parken im Neuen Weg künftig so geregelt werden kann, dass die Schulbusse problemlos freie Fahrt haben.