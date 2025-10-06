Mit Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm lässt die Gemeinde Barchfeld-Immelborn derzeit den Sängerpark inmitten Barchfelds umgestalten. Eigentlich sollte das Projekt direkt im Anschluss an den Umbau der Sängerklause zu einem modernen Dorfgemeinschaftshaus realisiert werden. Das Gebäude war 2023 fertig geworden. Damals war jedoch die Finanzierung für das Nachfolgeprojekt nicht gesichert gewesen.