Immelborn schließt ein symbolträchtiges Projekt seiner Heimatpflege ab. Zahlreiche Bürger und Gäste kamen an der Amalienquelle zusammen, um bei der Einweihung der neuen Skulptur einem ganz besonderen Moment beizuwohnen. Die Quelle, die dem Ort bis zur Reformationszeit als „Amalienborn“ seinen Namen gab, ist eng mit der Geschichte der Gemeinde verknüpft. Längere Zeit war das Wissen um die Namensgeberin jedoch – selbst in Immelborn – verblasst. Mit der feierlichen Enthüllung des neuen Denkmals kehrt diese Identität nun sichtbar in den Ort zurück.