Der Weg für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Immelborn ist frei. Der Gemeinderat von Barchfeld-Immelborn hat dem Projekt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig und ohne Diskussion zugestimmt. Grundlage für die Entscheidung war eine ausführliche Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss, in der Architekt Burkhardt Hoßfeld die Planungen vorgestellt hatte. Der Anbau ist nötig, weil unter anderem die Umkleidesituation am Standort sehr zu Wünschen übrig lässt. Zudem gibt es im Gebäude aktuell nur drei Stellflächen. In Immelborn sind aber vier Fahrzeuge stationiert.