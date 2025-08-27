Der Gemeinderat von Barchfeld-Immelborn hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Hauptsatzung der Gemeinde geändert. In diesem Regelwerk ist unter anderem die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten festgesetzt. Und genau hier gebe es Handlungsbedarf, informierte Bürgermeister Ralph Groß (CDU). Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Immelborner Ortsteilbürgermeister – das Amt wird aktuell von Peter Hertz (Freie Wähler) ausgeübt – betrage aktuell 380 Euro. Das Salär müsse jedoch an die aktuelle Preisentwicklungsrate angepasst werden und daher mindestens 407,19 Euro betragen. So stehe es in der entsprechenden Thüringer Verordnung. „Damit wir das nicht jedes Jahr wieder anfassen müssen, schlägt die Verwaltung die Erhöhung auf 450 Euro vor“, sagte der Bürgermeister. Das sahen die Gemeinderäte genauso und beschlossen die geänderte Hauptsatzung einstimmig.