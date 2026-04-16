In der Gemeinde Barchfeld-Immelborn vollzieht sich derzeit eine Veränderung, die für die Haushaltskassen und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger insbesondere in dunklen Stunden eine sichtbare Wirkung entfalten dürfte. Während in manchen ländlichen Regionen Deutschlands über Lasten der Energiewende debattiert wird, hat man sich hier für den Weg des Gestaltens entschieden. Die großflächige Modernisierung der Straßenbeleuchtung, die nun in ihren dritten Bauabschnitt geht, kommt als echtes Upgrade daher.