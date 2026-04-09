Es war eine Sitzung der Kontraste im Gemeinderat von Barchfeld-Immelborn. Während das Regionale Entwicklungskonzept mit schillernden Visionen von Tiny Houses und einer neuen touristischen Ära aufwartete (wir berichteten), forderte die greifbarere Zukunftsplanung der Flächennutzung die Aufmerksamkeit der Kommune. Dabei steht die Frage im Raum, wie viel Freiheit einer Gemeinde mit Blick auf Landesvorgaben bleibt. Es gilt abzuwägen, welche Projekte realisierbar sind und wo das übergeordnete rechtliche Gerüst Grenzen setzt.