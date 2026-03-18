Der kühle Märzabend im Gerätehaus der Feuerwehr der Gemeinde Barchfeld-Immelborn lässt die kommenden Hitzetage noch kaum erahnen. Doch die hiesigen Kameraden wissen, dass die Ruhe trügt. Sobald das Thermometer Marken von 30, 35 oder gar 40 Grad erreicht, zählt jede Faser der Ausrüstung. Wie wichtig gute Ausstattung deutscher Lebensretter ist, rückte nach der „Zeitenwende“ 2022 wieder mehr in das Bewusstsein der Nation. Während Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr zugesagt wurden, zeigte sich, dass es bei der Einsatzkleidung gerne mal mangelte.