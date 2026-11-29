Die gemeinsame Kreisschau mit den Rassenkaninchenzüchtern der Region ist für den Kreisvorsitzenden Bad Salzungen der Rassegeflügelzüchter, Frank Peter, die richtige Art der Würdigung dieses 75-jährigen Jubiläums: 1950 waren in der damaligen DDR im Zuge einer Gebietsreform neue Kreise gebildet worden, und wenige Monate später, bei den Kaninchenzüchtern bereits im Januar 1951 in Stadtlengsfeld, fanden in dem neuen Kreis Bad Salzungen die ersten Ausstellungen statt.